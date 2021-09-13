В Екатеринбурге мужчина нашел банковскую карту и снял с нее несколько тысяч рублей

До суда подозреваемого отпустили под подписку о невыезде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на 53-летнего мужчину завели уголовное дело за то, что он потратил несколько тысяч рублей с найденной банковской карты. Все началось с того, что в полицию обратилась местная жительница и рассказала, что в середине прошлого месяца она вернулась домой и заметила, что ей на телефон пришли СМС о снятии 4.5 тысяч рублей.

- Женщина обнаружила пропажу карты и сразу ее заблокировала. Подозреваемый не стал отрицать причастность к содеянному и пояснил, что нашел карту на улице, а затем в личных целях воспользовался «пластиком» и совершил несколько покупок в ближайшем магазине, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». До суда подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.