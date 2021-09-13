СвЖД организовала «Сервис быстрого реагирования» для обслуживания грузоотправителей на небольших станциях

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Свердловская магистраль запустила «Сервис быстрого реагирования» для удовлетворения потребностей клиентов в оперативной выгрузке и загрузке вагонов на площадках, где нет специализированной техники и персонала – на небольших и малодеятельных станциях и подъездных путях, инфраструктуре необщего пользования.

В рамках сервиса на Свердловской магистрали сформировано несколько мобильных бригад, оснащенных необходимой техникой для перевалки насыпных и тяжеловесных грузов: автокранами, фронтальными погрузчиками, грейферными перегружателями. При поступлении от клиента соответствующей заявки они незамедлительно направляются к месту проведения работ. Оператор услуги – Свердловская дирекция по управлению терминально-складским комплексом (структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД»).

В настоящее время сервис предоставляется на 49 станциях СвЖД. Заказать услугу можно в упрощенном режиме – через присоединение к публичной оферте. Для удобства клиентов форма заявки размещена на официальном интернет-портале ОАО «РЖД» в разделе «Грузовые перевозки».