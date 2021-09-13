В Екатеринбурге устроили стихийную свалку покрышек прямо в парке

Покрышки скинули прямо в парке. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

В парке имени Лесоводов России в Екатеринбурге прохожие обнаружили свалку из старых покрышек. Сообщение об этом было опубликовано в паблике «Инцидент Екатеринбург».

- Вчера гуляли в парке лесоводов России и наблюдали «очень живописную картину», - написала подписчица сообщества Анна.

Старые шины лежат в парке на земле, кто их выбросил – неизвестно. В пресс-службе регионального оператора Восточной зоны, куда входит Екатеринбург, «ЕМУП» Спецавтобаза сообщили «КП-Екатеринбург», что о свалке им никто не сообщил.

- Покрышки это опасные отходы. Региональный оператор занимается только твердыми коммунальными отходами. Как вариант, у нас на территории работает пункт приема покрышек, - рассказали в пресс-службе.

Сдать автомобильные шины на переработку можно в пункте приема «Спецавтобазы». По адресу: улица Посадская, 3 (въезд со стороны ул. Гурзуфской), с 08:00 до 20:00. При себе нужно иметь водительское удостоверение.

Полученные шины отправляют в нижнетагильский центр утилизации отходов. Автомобильные покрышки перерабатывают в мелкодисперсную крошку. Такое вторсырье используется в строительстве и ремонте дорог, при изготовлении кровли. Из старых покрышек делают автомобильные коврики, брызговики.