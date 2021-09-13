Депутат Госдумы назвал две причины, чтобы не уезжать из России

Алексей Балыбердин на фоне родного Нижнего Тагила. Фото: Facebook депутата Госдумы

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин рассказал, почему не собирается уезжать из России. На это, по мнению парламентария, есть две причины.

Во-первых, по словам Балыбердина, Россия – это страна, где родился он и все его родные люди. Во-вторых, в России теперь многое меняется в лучшую сторону, поэтому депутат не намерен покидать Родину, как и многие другие его соотечественники.

- Мы понимаем, что миграция в США, Израиль была достаточно серьёзной в лихие 90-е, когда Россия переживала смутные времена. Конечно, люди старались уехать, найти более спокойное пристанище. Сейчас все видят, что эти времена позади, и нас ждёт только светлое будущее, - рассказывает Алексей Балыбердин изданию NEWS.ru.

Так депутат Госдумы прокомментировал опрос портала SuperJob, согласно которому в случае, если бы можно было выбрать любую страну для проживания. 41% граждан остались бы в России. 7% россиян хотели бы переехать в США, по 4% респондентов – в Канаду, Италию и Швейцарию.