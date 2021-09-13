В Невьянске будут судить бывшего замначальника колонии за посредничество в даче взятки

Бывшему заместителю начальника исправительной колонии грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске в суд передали дело 53-летнего бывшего заместителя начальника исправительной колонии №46 за посредничество в даче взятки. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

По данным следствия, в начале сентября 2019 года исполняющий обязанности начальника колонии придумал план по передаче ему взяток. Он предложил своему заместителю быть посредником. Осужденные должны были ежемесячно передавать обвиняемому по 50 тысяч рублей за покровительство начальника колонии. Заместитель понимал, что руководитель может повлиять на его дальнейшую службу и согласился.

- В общей сложности, действуя в качестве посредника, обвиняемый передал своему начальнику денежные средства, полученные от осужденных, на сумму около 750 тысяч рублей, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

Обвиняемый был посредником с сентября 2019 по февраль 2021 годов. На него завели уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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