Банк Уралсиб принял участие в конференции РБК «Курс розничного кредитования: тренды и прогнозы-2022»

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Участниками конференции стали топ-менеджеры крупнейших российских банков, представители властии бизнеса, ведущие банковские эксперты.

В ходе конференции спикеры рассказали о приоритетных направлениях для банков в 2022 году, о произошедших и прогнозируемых изменениях в сегментах розничного и ипотечного кредитования, о влиянии автоматизации банковской деятельности и введения цифровых ипотечных платформ на качество реализуемых банками кредитных портфелей.

Станислав Тывес выступил на тематической сессии, посвященной ипотечному кредитованию, рассказав об опыте Банка Уралсиб по развитию данного направления, о внедрении онлайн-сервисов сопровождения ипотечных сделок, позволяющих сделать процесс дистанционного получения ипотечного кредита и покупки жилья максимально быстрым и эффективным как для банка, так и для и его клиентов.

Заместитель Председателя Правления Уралсиба привел примеры того, как цифровизация помогает оптимизировать процесс выдачи ипотеки. С одной стороны она улучшает качество клиентского сервиса и клиентского опыта в банке, а с другой – дает возможность сокращать внутренние расходы, давать более конкурентную цену. Сегодня внедренные банком цифровые сервисы позволяют покупать квартиру в ипотеку дистанционно в любом регионе – с использованием процедуры электронной сделки и электронной регистрации, практически из любой точки мира, где есть интернет. Полностью удаленные сделки на первичном рынке занимают пока менее 10%, однако на горизонте 3 лет эта цифра может быть не менее 50%, уверен спикер.

Станислав Тывес также оценил итоги работы Банка Уралсиб в 2021 года и перспективы развития рынка ипотеки на 2022 год. «С учетом тех темпов, которые сложились в начале года что этот год будет для нас рекордным. Мы ожидаем что мы выдадим более 42 млрд ипотеки в этом году, и портфель превысит уровень в 110 млрд рублей», – отметил эксперт.

СПРАВКА:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 44 регионах и по состоянию на 1 августа 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 252 точки продаж, 1 484 банкомата, 467 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.