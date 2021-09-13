В Невьянске полиция разместила баннер с ошибкой о том, как не стать жертвой мошенников

Рекламу разместила местная полиция вместе с администрацией Невьянского городского округа. Фото: сайт ГУ МВД по Свердловской области

В Невьянске на перекрестке с круговым движением рядом со сквером ветеранов полиция разместила баннер о том, как не стать жертвой мошенников. Однако в тексте рекламы оказалась ошибка. Фотография стенда опубликована на сайте ГУ МВД по Свердловской области и в группе «ВКонтакте» МО МВД России «Невьянский».

- Просят назвать номер банковской карты и код из СМС пороли подтверждения (пунктуация и орфография сохранены – прим. ред.), - рассказывает баннер, как распознать мошенников.

Рекламу разместило МО МВД России «Невьянский» вместе с администрацией Невьянского городского округа.

Баннер сообщает, что мошенники могут представляться сотрудниками банков, правоохранительных органов. Полиция предупреждает, что нельзя сообщать никому свои пароли, коды, данные паспорта и реквизиты банковских карт.

В МО МВД России «Невьянский» пообещали «КП Екатеринбург» прокомментировать ситуацию позже.

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