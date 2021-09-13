Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость13 сентября 2021 11:33

С главной площади Верхней Пышмы исчезнет тротуарная плитка

Здесь появятся ландшафтные камни в виде валунов
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Главную площадь города преобразят. Фото: сервис Яндекс.Карты

Главную площадь города преобразят. Фото: сервис Яндекс.Карты

В городе-спутнике Екатеринбурге – Верхней Пышме полностью благоустроят до 1 ноября 2021 года. Об это пишет ИА «Уральский меридиан».

В технической документации прописано, что на площади у здания городской администрации появятся шесть рокариев, которые оборудуют на первом этапе благоустройства.

Рокарии разместят симметрично по кругу. Из-за этого на главной площади Верхней Пышмы разберут тротуарную плитку, вместо нее здесь выложат корыта и ландшафтные камни в форме валунов, либо больших булыжников.

В рокариях оформят яшму и кварц, рядом появится партерный газон.

Схема преобразований. Фото: техническая документация проекта

Схема преобразований. Фото: техническая документация проекта