С главной площади Верхней Пышмы исчезнет тротуарная плитка

Главную площадь города преобразят. Фото: сервис Яндекс.Карты

В городе-спутнике Екатеринбурге – Верхней Пышме полностью благоустроят до 1 ноября 2021 года. Об это пишет ИА «Уральский меридиан».

В технической документации прописано, что на площади у здания городской администрации появятся шесть рокариев, которые оборудуют на первом этапе благоустройства.

Рокарии разместят симметрично по кругу. Из-за этого на главной площади Верхней Пышмы разберут тротуарную плитку, вместо нее здесь выложат корыта и ландшафтные камни в форме валунов, либо больших булыжников.

В рокариях оформят яшму и кварц, рядом появится партерный газон.