В Екатеринбурге управляющую компанию оштрафовали за обрушение чердачного перекрытия

Защита УК не согласилась с назначением штрафа и подала жалобу в облсуд, при этом, не оспаривая наличие нарушений и утверждая, что они малозначительны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сентябре 2020 года жительница дома на Папанина,21 пожаловалась на УК «Столица», к которой он относится, так как посчитала, что ее представители плохо оказывают услуги по содержанию здания. Специалисты Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области провели проверку, и нашли нарушения в работе управляющей компании.

- Были выявлены нарушения требований лицензии, выразившиеся в ненадлежащем оказании услуг и выполнении работ по содержанию общего имущества, - рассказали в пресс-службе областного суда. - В одной из квартир дома произошло обрушение чердачного перекрытия, на штукатурном слое потолка квартиры появились многочисленные трещины. Также на момент проверки была обнаружена установленная подпорка для предотвращения обрушения чердачного перекрытия в другой части комнаты квартиры.

После этого на УК составили протокол об административном правонарушении и назначили штраф в 125 тысяч рублей. Однако защитник юридического лица не согласился с такой мерой и подал жалобу в облсуд, при этом, не оспаривая наличие нарушений и утверждая, что они малозначительны.

Суд посчитал, что правонарушение характеризовалось пренебрежительным отношением ООО «УК «Столица» к требованиям действующего законодательства и не нашел оснований для отмены решения о назначении штрафа Кировского районного суда.