Начальник свердловской полиции проверил, как работают отдаленные отделы

Начальник регионального МВД посетил три отдаленных ОВД. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков съездил в Тугулым, Талицу и Пышму и проверил там работу отдаленных отделов полиции. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых.

- Первым в этой поездке был ОВД Тугулыма, личный состав которого обеспечивает правопорядок в 52 населенных пунктах, где проживают около 20 тысяч человек, - рассказал он.

Горелых отметил, что этот отдел является лидером по служебным показателям. В 2021 году в Тугулыме не произошло ни одно убийство, благодаря профилактической деятельности.

Мешков осмотрел здание отдела, которое было построено еще в 1837 году. Он предложил силовикам подготовить документы и предложить властям выделить им новое здание.

- Следующим пунктом плановой поездки стал ОВД Талицы, на территории обслуживания которого проживает свыше 42 тысяч человек в 94 населенных пунктах, - заявил Горелых.

По словам пресс-секретаря регионального главка МВД, в Талице продолжает расти аварийность на дорогах. Мешков выслушал доклад начальника ГИБДД и дал ему поручения, которые должны помочь исправить ситуацию.

Последней начальник свердловской полиции посетил Пышму, где в 44 населенных пункта проживает порядка 19 тысяч человек. В этом городе большая часть трудностей связана с мошенничествами. Мешков поручил муниципалитетам больше уделять внимания профилактике и использовать наружную рекламу, информирующую о том, как распознать аферистов.

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