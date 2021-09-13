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Общество13 сентября 2021 7:02

В Свердловской области потеплеет до +21 градуса

Теплая погода продержится как минимум два дня
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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В южную часть Свердловской области на несколько дней придет тепло

В южную часть Свердловской области на несколько дней придет тепло

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра обещают свердловчанам потепление. Завтра, 14 сентября, на юге региона столбики термометров поднимутся до +21 градуса. Теплая погода, согласно опубликованному прогнозу, продлится как минимум два дня.

Воздух прогреется и в Екатеринбурге. Правда вместе с потеплением синоптики обещают и дожди.

Во вторник, 14 сентября, ночью ожидаются небольшой дождь, от +6 до +8 градусов, днем - от +19 до +21 градуса и умеренные осадки.

В среду, 15 сентября, ночью существенных осадков, согласно прогнозу, не будет, столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов. Днем пройдет небольшой дождь, а столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов.