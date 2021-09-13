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Происшествия13 сентября 2021 6:22

В Екатеринбурге сгорела лодочная станция

На месте пожара работали 20 сотрудников МЧС
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Локализовать огонь пожарным удалось спустя 15 минут

Локализовать огонь пожарным удалось спустя 15 минут

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью, 13 сентября, загорелась лодочная станция на городском пруду. Огонь распространился на 100 квадратных метров и повредил перегородки, перекрытия первого и второго этажа, а также хозяйственный инвентарь в здании.

- В 00:20 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Гражданская. В тушении пожара были задействованы 6 единиц техники, 20 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Локализовать огонь пожарным удалось спустя 15 минут, еще через шесть открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 01:56.

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