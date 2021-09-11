В Нижнем Тагиле водитель иномарки наехал на школьницу

Девочка переходила дорогу к остановке, когда ее сбила машина Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле водитель Volkswagen Touran сбил на пешеходном переходе 13-летнюю девочку, переходившую дорогу к автобусной остановке, чтобы доехать домой из школы. ДТП произошло 11 сентября возле дома № 131 по улице Перова. С переломом голени девочку доставили в Центральную городскую больницу № 4.

- Наезд на пешехода совершил мужчина 1985 года рождения, житель города Нижний Тагил, имеющий стаж вождения транспортным средством категории «В» 7 лет. Автоинспекторы провели освидетельствование водителя на состояние опьянения, опьянение не установлено. К административной ответственности за нарушения ПДД привлекался, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На водителя составили административный материал по статье 12.18 КоАП РФ, за непредоставление преимущества пешеходу.

- Наступил новый учебный год, родителям необходимо ежедневно напоминать детям правила безопасного поведения на дорогах, особенно если ребенок передвигается самостоятельно из школы и обратно, - напомнили в ГИБДД, - Дополнительные меры безопасности помогут избежать получения травм и гибели.

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