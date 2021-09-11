В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже велосипеда

На мужчину, присвоившему чужой велосипед, завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже велосипеда из подъезда дома в Кировском районе. Ранее судимого местного жителя доставили в отделение.

- Заявление о краже велосипеда в полицию поступило в начале августа. Владелец двухколесного транспорта сообщил, что неизвестный похитил принадлежащий ему велосипед. Сумму причиненного материального ущерба потерпевший оценил в 20 тысяч рублей, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Полицейские завели на мужчину уголовное дело по статье «кража» и проверяют его причастность к другим подобным преступлениям, произошедшим в городе. Велосипед пока остается не найденным. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.