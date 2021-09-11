Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 сентября 2021 13:08

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже велосипеда

Ему грозит до двух лет лишения свободы
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На мужчину, присвоившему чужой велосипед, завели уголовное дело

На мужчину, присвоившему чужой велосипед, завели уголовное дело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже велосипеда из подъезда дома в Кировском районе. Ранее судимого местного жителя доставили в отделение.

- Заявление о краже велосипеда в полицию поступило в начале августа. Владелец двухколесного транспорта сообщил, что неизвестный похитил принадлежащий ему велосипед. Сумму причиненного материального ущерба потерпевший оценил в 20 тысяч рублей, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Полицейские завели на мужчину уголовное дело по статье «кража» и проверяют его причастность к другим подобным преступлениям, произошедшим в городе. Велосипед пока остается не найденным. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.