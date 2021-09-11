Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 сентября 2021 11:56

Житель Югры стал одним из лучших лесных пожарных России

За это звание боролись 19 представителей профессии
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Евгений Гайдаенко по итогам соревнований стал серебряным призером конкурса. Фото: ugra-news.ru

Евгений Гайдаенко по итогам соревнований стал серебряным призером конкурса. Фото: ugra-news.ru

В Подмосковье завершился федеральный этап 7-го всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный», за это звание боролись 19 представителей служб лесной охраны со всей страны.

Югру представлял Евгений Гайдаенко – парашютист-пожарный Ханты-Мансийского авиационного отделения окружной базы авиационной и наземной охраны лесов.

Участники соревнования состязались в профессиональных знаниях, физической подготовки, в перемещении по полосе препятствий. Все условиях соревнований были максимально приближены к реальным. Об этом пишет информационный портал ugra-news.ru.

В жюри профессионального конкурса вошли представители спецучреждений по охране лесов, ученые, победители профессиональных конкурсов, работники лесного хозяйства Белоруссии.

Евгений Гайдаенко по итогам соревнований стал серебряным призером конкурса.