Житель Югры стал одним из лучших лесных пожарных России

Евгений Гайдаенко по итогам соревнований стал серебряным призером конкурса. Фото: ugra-news.ru

В Подмосковье завершился федеральный этап 7-го всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный», за это звание боролись 19 представителей служб лесной охраны со всей страны.

Югру представлял Евгений Гайдаенко – парашютист-пожарный Ханты-Мансийского авиационного отделения окружной базы авиационной и наземной охраны лесов.

Участники соревнования состязались в профессиональных знаниях, физической подготовки, в перемещении по полосе препятствий. Все условиях соревнований были максимально приближены к реальным. Об этом пишет информационный портал ugra-news.ru.

В жюри профессионального конкурса вошли представители спецучреждений по охране лесов, ученые, победители профессиональных конкурсов, работники лесного хозяйства Белоруссии.

Евгений Гайдаенко по итогам соревнований стал серебряным призером конкурса.