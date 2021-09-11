Житель Югры стал одним из лучших лесных пожарных России

Евгений Гайдаенко по итогам соревнований стал серебряным призером конкурса. Фото: ugra-news.ru
В Подмосковье завершился федеральный этап 7-го всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный», за это звание боролись 19 представителей служб лесной охраны со всей страны.
Югру представлял Евгений Гайдаенко – парашютист-пожарный Ханты-Мансийского авиационного отделения окружной базы авиационной и наземной охраны лесов.
Участники соревнования состязались в профессиональных знаниях, физической подготовки, в перемещении по полосе препятствий. Все условиях соревнований были максимально приближены к реальным. Об этом пишет информационный портал ugra-news.ru.
В жюри профессионального конкурса вошли представители спецучреждений по охране лесов, ученые, победители профессиональных конкурсов, работники лесного хозяйства Белоруссии.
Евгений Гайдаенко по итогам соревнований стал серебряным призером конкурса.