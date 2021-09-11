В Екатеринбурге обокрали магазин бытовой техники

После кражи решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 11 сентября обокрали магазин бытовой техники RBT в торговом центре на улице Высоцкого. Неизвестные вынесли из торговой точки телефоны и ноутбуки. Полиция проводит проверку.
- Сообщение о хищении товара из магазина электроники поступило в отдел полиции номер 2. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Пока неизвестно на какую сумму были украдены товары. По данным полиции, ущерб магазину сейчас устанавливается.
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