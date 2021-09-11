Фото: МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге ночью, 11 сентября, пожар произошел в одной из пятиэтажек на улице Краснофлотцев. Огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из здания 12 человек, в том числе одного ребенка.
- В 00:46 поступило сообщение о пожаре. На площади 5 квадратных метров сгорело домашнее имущество в квартире, расположенной на 3 этаже муниципального 5-этажного жилого дома, - рассказали в МЧС по Свердловской области.
На место выезжали 17 человек личного состава МЧС на 5 единицах техники. С огнем спасатели справились за три минуты.
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