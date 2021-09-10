Где в Екатеринбурге и Свердловской области можно сделать прививку от COVID-19

Чтобы поставить прививку от коронавируса в мобильном выездном пункте, нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжает идти вакцинация от коронавируса. Поставить прививку можно не только в поликлиниках, но и в выездных пунктах, сообщает департамент информационной политики региона.

Выездные пункты вакцинации будут работать с 11 по 17 сентября в следующем режиме:

ЕКАТЕРИНБУРГ

- 11 сентября и с 13 по 17 сентября с 10:00 до 15:00 в ТРЦ «Гринвич» на улице 8 Марта, 46

- 16 сентября с 12:00 до 20:00 в ТРЦ «Алатырь» на улице Малышева, 5

- 15 сентября с 16:00 до 19:00 в ТЦ «МАКСИДОМ» на улице Тверитина, 45

- 14 и 16 сентября с 11:00 до 14:00 в ТЦ «Дирижабль» на улице Академика Шварца, 17 (предварительная запись 13 и 15 сентября по телефону: (343) 200-20-99)

- с 11 по 17 сентября с 10:00 до 20:00 в ТЦ «МЕГА» на улице Металлургов, 87

- с 11 по 17 сентября с 12:00 до 18:00 в ТРЦ «Академический» на улице Краснолесья, 133

- 11 и 12 сентября с 10:00 до 14:00, с 14 по 17 сентября с 15:00 до 19:00 в ТРК «Парк Хаус» на улице Сулимова, 50

- 11 сентября с 10:00 до 14:00 и с 16 по 17 сентября с 14:00 до 18:00 в ТЦ «ОМЕГА» на проспекте Космонавтов, 41

- 11 и 12 сентября с 12:00 до 16:00 и с 14 по 17 сентября с 15:30 до 19:30 в ТРЦ «Кировский» в переулке Сиреневый бульвар, 2

- 10 и 17 сентября с 16:00 до 19:00 и 18 сентября с 10:00 до 13:00 в ТЦ «Белка» на проспекте Космонавтов, 86

- 13 и 15 сентября с 13:00 до 19:00 в аэропорту Кольцово на площади Бахчиванджи, 1 (терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт)

НИЖНИЙ ТАГИЛ

- с 11 по 12 сентября с 10:00 до 20:00 и с 13 по 17 сентября с 16:00 до 20:00 в ТРЦ «DEPO» на Свердловском шоссе, 31Б

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

- 11 сентября с 09:30 до 13:00 и 15 сентября с 12:00 до 15:00 в ТЦ «Кировский» на улице Орджоникидзе, 18

ИРБИТ

- 16 сентября с 11:00 до 15:00 в ДК имени В.К. Костевича на улице Свердлова, 17

- 14 сентября с 11:00 до 15:00 на Бульваре Победы

ПОЛЕВСКОЙ

- 11 сентября с 10:00 до 16:00 в ТЦ «Палермо» в микрорайоне Зеленый Бор-1, 4а

Чтобы поставить прививку от коронавируса в мобильном выездном пункте, нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. По данным на 9 сентября, первым компонентом в Свердловской области привились 1 132 999 человек, вторым – 1 049 025 жителей.

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