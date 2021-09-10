В Нижнем Тагиле открыли аллею врачей

На новой аллее студенты-медики будут давать клятву верности профессии. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Нижнем Тагиле открыли аллею, посвященную всем поколениям медицинских работников. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Этот объект – наша дань уважения мужеству и профессионализму ветеранов и сегодняшних врачей, фельдшеров, медсестер, младшего персонала, на которых лежит колоссальная нагрузка и ответственность за спасение сотен и тысяч человеческих жизней,- заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Аллею сделали меньше чем за пять месяцев. Она объединила территории поликлиники города, стационара Демидовской больницы и здания медколледжа. Здесь появились уличное освещение, дорожки, двухуровневая сцена, декоративные арки, лавочки и клумбы. На новой аллее студенты-медики будут давать клятву верности профессии.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В следующем году здесь должны установить памятники в честь некоторых медработников. Эскизы сделают скульпторы Иван Дубровин и Михаил Баскаков.

Аллея врачей стала первой из четырех зон отдыха и досуга, которые должны благоустроить в 2021 году в рамках проекта «Жилье и городская среда».

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

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