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Общество10 сентября 2021 13:53

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

Местами в регионе ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Спасатели рекомендуют во время сильного ветра на улице отходить подальше от легких построек

Спасатели рекомендуют во время сильного ветра на улице отходить подальше от легких построек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области спасатели продлили штормовое предупреждение. Завтра, 11 сентября местами в регионе ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду. В МЧС напоминают свердловчанам о мерах безопасности.

- В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем, - напомнили в МЧС по Свердловской области.

Спасатели рекомендуют во время сильного ветра на улице отходить подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередач и деревьев. Кроме того, не стоит находиться рядом со строящимися и ремонтируемыми зданиями.

Также в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Острожными следуют быть и автомобилистам - не следует парковать транспорт вблизи деревьев и рекламных щитов и фасадов зданий.

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