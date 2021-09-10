В Екатеринбурге закрылся кинотеатр, который проработал 20 лет

За последние семь лет «Премьер Зал» открыл два кинотеатра в торговых центрах «Гранат» и «Фан Фан». Фото: Сообщество «ВКонтакте» «Премьер Зал»

В Екатеринбурге с 1 сентября закрылся «Премьер Зал Юго-Западный» в «Доме науки и техники» на Академика Бардина, 28. Кинотеатр проработал 20 лет. Об этом «КП Екатеринбург» сообщил гендиректор сети Владимир Петелин.

- Время берет свое. Модель потребления у людей за эти 20 лет сильно изменилась. Люди все потребляют в комплексе. Им нужно, чтобы все было в одном месте, - рассказал он.

Петелин отметил, что активно начали развиваться торговые центры. Понимая это, за последние семь лет «Премьер Зал» открыл два кинотеатра в торговых центрах «Гранат» и «Фан Фан». Гендиректор подчеркнул, что зал в «Доме науки и техники» требовал дальнейших вложений.

- К сожалению, этот объект требовал дополнительных инвестиций, что было не совсем целесообразно делать в конкурентной среде и в объекте, который является «Домом науки и техники», где разношерстные арендаторы и участники. Это совсем другая аудитория, не пересекающаяся с аудиторией кинотеатра, - объяснил закрытие Петелин.

Гендиректор уверен, что зрители «Премьер Зала» останутся с ними.

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