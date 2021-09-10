На Урале мужчина задушил бабушку, которой помогал по дому

Сергея Ковяткина приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области Талицкий районный суд вынес приговор по Сергею Ковяткину. Он признан виновным в убийстве и краже, с причинение значительного ущерба. По данным следствия, в мае 2021 года он задушил 88-летнюю пенсионерку, к которой приходил за деньги помогать по дому.

В злополучный вечер он выполнил работы по побелке в ее квартире и ждал, что женщина ему заплатит приличную сумму. Однако пенсионерка посчитала, что его работа стоит не больше тысячи, так как мужчина часто выпивает.

- Обидевшись на потерпевшую, подсудимый ударил ее по лицу, от чего она упала. После чего, найдя на кухне медицинский жгут, он стал им душить подсудимую и, полагая, что она мертва, несколько раз ударил по телу кулаком, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После убийства Ковяткин украл из шкафа пенсионерки 10 тысяч рублей и уехал в Курган. Как рассказали в СК по Свердловской области, несколько дней спустя он был задержан.

- По пути «джентльмен» остановился в Талице, купил себе бутылку водки и две шаурмы. Вычислили и задержали гражданина оперуполномоченные уголовного розыска территориального ОВД. Его смело можно отнести к категории рецидивистов, так как на его счету уже есть ряд преступлений. Он судим за кражу, угон машины и убийство, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Талицкий районный суд, с учетом наличия особо опасного рецидива, приговорил Сергея Ковяткина к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.