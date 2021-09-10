Тагильчанка через суд добилась восстановления на работе в спортивной школе

Женщина пошла в суд, когда ее уволили с работы Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области
Жительница Нижнего Тагила обратилась в Тагилстроевский районный суд с иском о ее восстановлении на работе в спортивной школе, где она была трудоустроена гардеробщиком.
- В Тагилстроевское районное отделение судебных приставов Нижнего Тагила ГУФССП России по Свердловской области на исполнение поступил исполнительный документ о восстановлении на работе сотрудницы спортивной школы, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.
Суд, рассмотрев все материалы дела, признал приказ об увольнении незаконным и обязал спортивную школу трудоустроить женщину. Судебный пристав-исполнитель вручил руководству учебного заведения требование об исполнении решения суда, а также предупреждение об уголовной ответственности за его неисполнение. В итоге женщина смогла вернуться на работу.
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