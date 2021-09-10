Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 сентября 2021 8:35

В мэрии рассказали, когда в Екатеринбурге уберут таблички, предупреждающие о камерах на дорогах

Их заменят на аналогичные знаки, которые не будут указывать на конкретные зоны контроля
Анастасия ШИПИЦИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Убирать таблички или нет решит собственник дороги

Убирать таблички или нет решит собственник дороги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге уберут таблички, предупреждающие водителей о камерах на дорогах. Мэрия не называет конкретные сроки, но говорит, что демонтаж будет проводиться постепенно.

С 1 сентября 2021 года из правил дорожного движения исчезла табличка 8.23 «Фотовидеофиксация». Вместо нее должен появиться знак 6.22, который информирует о том же. Однако эта табличка не указывает на конкретные места, где стоят камеры. Ее устанавливают при въезде в населенный пункт или на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля скорости.

В ГИБДД «КП Екатеринбург» рассказали, что убирать таблички 8.23 или нет решит собственник дороги: муниципалитет, региональное управление автодорог Свердловской области либо Уралуправтодор. Однако Госавтоинспекция не хочет торопить их с этим. Она считает, что таблички, сообщающие о камерах, дисциплинируют водителей.

- Технические средства организации движения допускается применять в случаях, не предусмотренных госстандартом, если их применение необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения, - заявили в ГИБДД.

В администрации города «КП Екатеринбург» сообщили, что собираются демонтировать знаки, предупреждающие водителей о камерах. Однако делать это будут постепенно.

- Демонтаж будет производиться постепенно, в ходе текущего обслуживания дорожной инфраструктуры, - рассказали в мэрии.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка