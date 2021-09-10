В мэрии рассказали, когда в Екатеринбурге уберут таблички, предупреждающие о камерах на дорогах

Убирать таблички или нет решит собственник дороги
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге уберут таблички, предупреждающие водителей о камерах на дорогах. Мэрия не называет конкретные сроки, но говорит, что демонтаж будет проводиться постепенно.
С 1 сентября 2021 года из правил дорожного движения исчезла табличка 8.23 «Фотовидеофиксация». Вместо нее должен появиться знак 6.22, который информирует о том же. Однако эта табличка не указывает на конкретные места, где стоят камеры. Ее устанавливают при въезде в населенный пункт или на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля скорости.
В ГИБДД «КП Екатеринбург» рассказали, что убирать таблички 8.23 или нет решит собственник дороги: муниципалитет, региональное управление автодорог Свердловской области либо Уралуправтодор. Однако Госавтоинспекция не хочет торопить их с этим. Она считает, что таблички, сообщающие о камерах, дисциплинируют водителей.
- Технические средства организации движения допускается применять в случаях, не предусмотренных госстандартом, если их применение необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения, - заявили в ГИБДД.
В администрации города «КП Екатеринбург» сообщили, что собираются демонтировать знаки, предупреждающие водителей о камерах. Однако делать это будут постепенно.
- Демонтаж будет производиться постепенно, в ходе текущего обслуживания дорожной инфраструктуры, - рассказали в мэрии.
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