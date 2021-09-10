На Химмаше таксист с ребенком в машине устроил ДТП и скрылся

Таксист столкнулся с иномаркой и уехал Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

На Химмаше 9 сентября около 17:45 таксист с ребенком в машине устроил ДТП и скрылся. Авария произошла на улице Альпинистов, напротив дома 77/Е.

- Водитель автомашины Lada Largus двигаясь по Альпинистов со стороны ЕКАД в сторону Грибоедова, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, при выезде со второстепенной автодороги, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомашиной Ford Tourneo, движущейся по главной автодороге Альпинистов со стороны Чистой в сторону Кольцовского тракта, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В Lada Largus в момент аварии ехала мама с ребенком. Женщина вызвала такси, чтобы доехать из магазина до дома. Машина приехала без детского кресла, но из-за того, что ребенок капризничал, она решила доехать без него, держа дочь на коленях. Во время столкновения двухлетняя девочка получила ушибы. Ее доставили в больницу.

Водителя такси на Lada Largus сейчас разыскивают. Очевидцев ДТП просят позвонить в ГИБДД по телефонам: +7 922-613-99-99 или 02. Конфиденциальность гарантируется.