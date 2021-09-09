На пляже в Сочи подросток изнасиловал 7-летнего мальчика из Свердловской области

В ходе допроса подросток сознался в преступлении. Фото: соцсети

На пляже в Сочи подросток совершил сексуальное насилие над школьником из Свердловской области, имеющим психические отклонения.

Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах, с заявлением о преступлении в полицию обратилась мама 7-летнего мальчика.

По версии следствия, все произошло 22 августа на территории пляжа «Робинзон», расположенном на Сухумском шоссе.

Найти предполагаемого преступника удалось не сразу. Его удалось задержать лишь 7 сентября. Обвиняемым в жутком преступлении оказался ученики 11-го класса, уроженец поселка Знаменский Орловской области.

- В ходе допроса подросток сознался в том, что совершил в отношении малолетнего действия сексуального характера. Мальчика он встретил на пляже случайно, он был с ним незнаком, - рассказал осведомленный силовик.

На одиннадцатиклассника завели уголовное дело по четвертой части статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).