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Общество9 сентября 2021 16:49

В Екатеринбурге в Академическом подростки брали с детей деньги за катание на горках

Аттракцион находится во дворе жилого дома и открыт для всех желающих
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Инцидент произошел по адресу Сахарова, 85

Инцидент произошел по адресу Сахарова, 85

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе двое подростков решили подзаработать денег не совсем стандартным и незаконным путем. Они решили брать деньги с маленьких детей за катание с горки, которая находится во дворе жилого дома и открыта для всех желающих. Инцидент произошел по адресу Сахарова, 85.

- Все случилось вечером 8 сентября. После того как дети стали возмущаться - подростки начали их избивать. Далее вступили в конфликт и в драку с родителями, - сообщает пресс-служба района «Академический».

Также инцидент попал на камеры очевидцев. На опубликованных кадрах видно, как в конфликт вступает человек, одетый в форму охранника. В УМВД России по Екатеринбургу заявили, что не получали жалоб с этого адреса от жильцов.

В Екатеринбурге в Академическом подростки брали с детей деньги за катание на горках
После того как дети стали возмущаться - подростки начали их избивать. Далее вступили в конфликт и в драку с родителями. Видео: akadem_raion