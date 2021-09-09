В Екатеринбурге в Академическом подростки брали с детей деньги за катание на горках

Инцидент произошел по адресу Сахарова, 85 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе двое подростков решили подзаработать денег не совсем стандартным и незаконным путем. Они решили брать деньги с маленьких детей за катание с горки, которая находится во дворе жилого дома и открыта для всех желающих. Инцидент произошел по адресу Сахарова, 85.

- Все случилось вечером 8 сентября. После того как дети стали возмущаться - подростки начали их избивать. Далее вступили в конфликт и в драку с родителями, - сообщает пресс-служба района «Академический».

Также инцидент попал на камеры очевидцев. На опубликованных кадрах видно, как в конфликт вступает человек, одетый в форму охранника. В УМВД России по Екатеринбургу заявили, что не получали жалоб с этого адреса от жильцов.