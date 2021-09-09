В Свердловской области зафиксировали первые случаи сезонного гриппа

Заместить губернатора Павел Креков добавил, что в прошлом году удалось вакцинировать 66% всего населения области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области зафиксировали первые случаи заболевания сезонным гриппом. При этом власти заранее предупреждали уральцев о том, что вирус придет в регион намного раньше, чем прежде. При этом в больницы Екатеринбурга и других городов завезли 1.3 миллиона доз вакцины, из них 300 тысяч рассчитаны на детей.

- В сложившейся эпидемиологической ситуации очень важно своевременно сделать прививку против гриппа, поскольку одновременное заражение двумя инфекциями – и гриппом, и COVID-19 – может привести к трагическим последствиям, - передает департамент информационной политики Свердловской области.

Заместить губернатора Павел Креков добавил, что в прошлом году удалось вакцинировать 66% всего населения области. Прививку от гриппа можно сделать бесплатно, планируется, что в ближайшее время в торговых центрах откроются мобильные пункты.

Кстат, по постановлению главного санитарного врача Свердловской области особое внимание при вакцинации будет уделено жителям старше 60 лет и представителям отдельных профессий.