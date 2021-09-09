В Екатеринбурге для «Кросса наций-2021» подготовят восемь площадок

Забеги будут проходить в восьми районах Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году из-за пандемии коронавируса «Кросс нации - 2021» в Екатеринбурге пройдет в новом формате. Забеги будут проходить в восьми районах уральской столицы, где будут подготовлены специальные площадки. Кроме того одновременно стартовать будут не более 50 человек и в разное время.

- Временные слоты для 500 участников будут организованы с 10:00 до 12:00, с 12:00 до 14:00, с 14:00 до 16:00. Общее количество участников на каждой площадке будет строго ограничено, после закрытия квот на определенное время регистрация будет закрыта, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также из-за пандемии в этом году принято решение не допускать до забега людей старше 65 лет. Все остальные желающие должны в обязательном порядке перед мероприятием зарегистрироваться на сайте «Кросса нации - 2021».