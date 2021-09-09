В Екатеринбурге неизвестные сбрасывают камни на машины под окнами жилых домов

Участковые полицейские проводят проверку и устанавливают лицо, причастное к инциденту Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Пионерском районе неизвестные скидывают камни на машины, которые паркуются под окнами жилых домов. Это происходит на улице Солнечная, 23.

Мария рассказала, что 8 сентября она приехала забрать дочь из школы. Ребенок сел в машину. Мария начала разворачиваться на пятаке между школой и жилым домом и услышала треск.

- Я смотрю в зеркало и вижу разбитое стекло. Благо оно тонировано, не высыпалось на нее в салон,- сообщила женщина порталу Е1.RU.

Она вышла из машины. К ней подбежала девушка и рассказала, что камень сбросили с балкона. По словам Марии, местная жительница сообщила ей, что пострадали уже несколько машин. Однако поймать того, кто сбрасывает камни, не получается. Жители близлежащих домов подозревают бабушку, которой не нравится парковка.

В городском УМВД «КП Екатеринбург» сообщили, что к ним поступило такое заявление.

- Сотрудники службы участковых в настоящее время проводят проверку по данному факту. Устанавливается лицо, причастное к инциденту, - заявили в полиции.

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