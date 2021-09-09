ЕВРАЗ поддержал детские дома и коррекционные учреждения Сибири и Урала с помощью забега «Дай пять»

Старт детского забега на «Дай пять». Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

Средства были собраны благодаря пожертвованиям сотрудников ЕВРАЗа, горожан и самой компании во время проведения забега «Дай пять» в Нижнем Тагиле и Новокузнецке.

В Новокузнецке для уроков физкультуры воспитанникам детского дома «Остров надежды» приобрели мячи, беговые лыжи, снаряжение для флорбола, настольный хоккей и теннис. Детскому дому № 95 компания подарила мячи, клюшки и лыжи. А для детей, которые занимаются на скалодроме, закупили 10 пар специализированной обуви и наборы для зацепов.

Взрослый забег на «Дай пять». Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

Начальная школа-детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья в Нижнем Тагиле получила интерактивные комплексы, помогающие развитию нейросенсорных связей мозга, моторики и опорно-двигательного аппарата. Коррекционной школе в Качканаре компания вручила оборудование для занятий адаптивной физкультурой на свежем воздухе.

На протяжении 7 лет ЕВРАЗ проводит забег «Дай пять», в котором могут поучаствовать не только работники, но и жители городов присутствия компании. Благотворительные средства, собранные участниками забега, ЕВРАЗ удваивает и направляет на развитие спорта в городах, в том числе адаптивного.