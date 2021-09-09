Площадь лесных пожаров на Урале сократилась в два раза

Уральцам нельзя разводить открытый огонь в лесах и на своих личных участках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области площадь лесных пожаров сократилась больше чем в два раза. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Действуют 20 природных пожаров на площади 1 430 гектар, из них локализованы 19 на площади 1 423 гектар, - говорится в сообщении.

При этом за минувшие сутки спасателям удалось потушить 12 возгораний. С огнем продолжают бороться 351 человек. Также задействованы 105 единиц техники, в том числе 19 тракторов, 10 пожарных машин и три бульдозера.

За сутки составили шесть определений о возбуждении административных расследований. Также появились 10 новых протоколов об административных правонарушениях за нарушения пожарной безопасности.

Спасатели предупреждают, что из-за ветреной погоды в Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Уральцам нельзя разводить открытый огонь в лесах и на своих личных участках.

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