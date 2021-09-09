На Урале задержали мужчину на велосипеде с килограммом конопли в рюкзаке

На подозреваемого завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области полицейские задержали 37-летнего мужчину с 1,3 килограмма конопли в рюкзаке. Об этом сообщает ИА "Уральский меридиан" со ссылкой на Управление на транспорте МВД России по УрФО.

- Мужчину задержали в поле неподалеку от железнодорожных путей, когда тот ехал на велосипеде, - говорится в сообщении.

Мужчину задержали на станции Егоршино. В рюкзаке полицейские нашли коноплю. Свердловчанин объяснил, что он нарвал дикорастущее растения для личного употребления и вез его домой.

На подозреваемого завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства). Мужчину пока отпустили под подписку о невыезде.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка