Школы Свердловской области получили пособие по дисциплине «Основы религиозных культур и светской этики»

Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В школы Свердловской области поступили новые учебные пособия по дисциплине «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры». В разработке учебно-методического модуля участвовал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Учебники отпечатали в семи тысячах экземпляров, оказалось, именно столько учеников четвертого класса хотят изучать это направление.

- Учебник содержит в себе те принципы и ценности, которые, я очень надеюсь, помогут учителям осуществлять воспитательный процесс учеников в правильных, традиционных нравственных ценностях, - сообщил фонду святой Екатерины владыка Евгений.

Также планируется, что течение этого года учебники поступят во все регионы Российской Федерации.

- Поддержка и реализация образовательных проектов — это важное направление в деятельности Фонда святой Екатерины. Вместе с владыкой Евгением мы с радостью передаем учебники по основам православной культуры в школы Свердловской области, - добавили в пресс-службе фонда.