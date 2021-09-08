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Общество8 сентября 2021 17:44

Свердловской Роспотребнадзор предложил родителям подать в суд на закрывшийся детский сад

В начале 2021 года садик взял предоплату за свои услуги, разорвал договоры и закрылся
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Ведомство предлагает родителям присоединиться к коллективному иску и вернуть свои деньги

Ведомство предлагает родителям присоединиться к коллективному иску и вернуть свои деньги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области Роспотребнадзор ищет пострадавших родителей, которые хотели записать своих детей в частный садик «Ясли-сад Полянка», который находится на улице Ломоносова. Как оказалось, что в 2021 году взрослые вносили плату за дошкольное учреждение, однако позже садик отказался предоставлять услуги по присмотру за детьми, разорвал договоры и закрылся. Внесенный аванс родителям не вернули.

- В интересах родителей первыми обратившимися в Управление Роспотребнадзора, специалистами территориального отдела был подан иск к детскому саду о взыскании убытков, неустойки и компенсации морального вреда, - сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В конце августа исковые требования были рассмотрены и удовлетворены судом. Выяснилось, что пострадавших намного больше, теперь ведомство предлагает родителям присоединиться к коллективному иску и вернуть свои деньги.