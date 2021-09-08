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Происшествия8 сентября 2021 16:38

Двум жителям Урала, укравшим металлолом, вынесли приговор

Они не успели продать распиленную баржу, полиция нашла их раньше
Анастасия ШИПИЦИНА
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Сообщники хотели хранить металлолом на территории заброшенного дома некоторое время, а потом сдать его

Сообщники хотели хранить металлолом на территории заброшенного дома некоторое время, а потом сдать его

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двух жителей Тавды приговорили к 200 и 220 часам обязательных работ за кражу баржи на берегу реки. Об этом сообщает МО МВД России «Тавдинский».

- Поступило сообщение от жителя Тавды 1975 года рождения, который заявил о том, что неизвестные распилили и похитили часть принадлежащей ему баржи, которая находилась на берегу реки Тавда в деревне Беленичное Тавдинского района, - говорится в сообщении.

Сообщение поступило 18 июня 2021 года. Полицейские нашли трактор, на котором были следы оплавленного металла. Хозяин трактора объяснил, что с 17 на 18 транспорт взял его 24-летний сын якобы для поездки на рыбалку.

Сын владельца трактора рассказал, что в начале июня его 41-летний знакомый из деревни предложил ему распилить баржу, сдать ее в пункт приема металлолома и поделить деньги пополам.

Молодой человек согласился. Мужчины взяли с собой еще одного товарища под предлогом похода на рыбалку. Ему они рассказали, что баржа якобы перешла одному из них по наследству. Они объяснили, что она не нужна, и они хотят распилить ее и сдать. У товарища они попросили бензорез.

Злоумышленникам удалось распилить баржу, погрузить ее на трактор и привезти на территорию заброшенного дома. Сообщники хотели хранить металлолом там некоторое время, а потом сдать его. Однако им не удалось совершить задуманное, полиция нашла их раньше.

Ущерб потерпевшему оценивается в 27 тысяч рублей. Ему вернули имущество на стадии предварительного следствия. Подсудимые признали свою вину.

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