Куйвашев назначил олимпийскую чемпионку главой Центра художественной гимнастики на Урале

По словам губернатора, после проведения в Екатеринбурге Универсиады-2023 в центре смогут заниматься гимнастикой дети с раннего возраста

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выбрал руководителя Центра художественной гимнастики в Екатеринбурге. Им станет олимпийская чемпионка с Урала. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

- Сегодня я окончательно решил, что центр возглавит наша гордость — олимпийская чемпионка Ирина Зильбер, - говорится в сообщении.

По словам губернатора, после проведения в Екатеринбурге Универсиады-2023 в центре смогут заниматься гимнастикой дети с раннего возраста. Заниматься в учреждении будут как будущие спортсмены, так и все желающие. Куйвашев отметил, что сейчас в регионе больше 3,5 тысячи детей занимаются художественной гимнастикой.

Гимнастка Ирина Зильбер является заслуженным мастером спорта. В 1998 и 1999 годах она стала чемпионкой мира в групповых упражнениях. Также в 199 году она завоевал серебро на Чемпионате Европы. Золотую медаль в групповых упражнениях она взяла на летних Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году. Зильбер награждена почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Также она является кавалером ордена «Дружбы».

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