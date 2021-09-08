В Верхней Пышме воровка-форточница ограбила соседку

Хозяйка квартиры обнаружила, что цветочный горшок, который стоял на подоконнике, валяется на полу. Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»

В Верхней Пышме воровка-форточница ограбила знакомую свердловчанку, которая жила рядом с ней. Об этом сообщает МО МВД России «Верхнепышминский».

- Возвращаясь домой, женщина заметила, что ее москитная сетка лежит на земле, а окно визуально находилось в том же положении. Потерпевшая не придала этому внимания, так как думала, что это играли местные дети, которые ее сорвали, - говорится в сообщении.

Заходя в квартиру, она заметила, что входная дверь не заперта. В квартире был беспорядок. Цветочный горшок, который стоял на подоконнике, лежал на полу.

Свердловчанка и ее сестра, которая живет с ней, начали проверять вещи. Они поняли, что у них пропали деньги и телефоны. Женщины обратились в полицию. Общий ущерб составил более 35 тысяч рублей.

В квартире специалисты обнаружили следы рук и обуви. Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»

Заявление поступило в дежурную часть 22 августа 2021 года. В квартире специалисты обнаружили следы рук и обуви. Они проверили их по базе и выявили сходство со следами женщины, живущей в Верхней Пышме. Подозреваемая была знакома с пострадавшими. Она жила в соседнем доме.

Полиция отмечает, что подозреваемая ведет аморальный образ жизни. Она уже была судима за подобные преступления.

На подозреваемую завели уголовное дело по пункту «А» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Женщине грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного.

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