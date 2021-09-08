Предупреждение о сильном ветре будет действовать два дня
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области продлили предупреждение о непогоде из-за сильного ветра. Об этом сообщает МЧС. По данным синоптиков, девятого и десятого сентября в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
- В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь, - обратились к жителям региона в МЧС.
Спасатели рекомендуют во время сильного ветра на улице отходить подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередач и деревьев. Кроме того, не стоит находиться рядом со строящимися и ремонтируемыми зданиями.
Также в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Острожными следуют быть и автомобилистам - не следует парковать транспорт вблизи деревьев и рекламных щитов и фасадов зданий.
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