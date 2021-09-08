В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Чкалова

Объехать перекрытие можно будет по улицам Шаумяна, Амундсена, Волгоградской и Ясной
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на месяц - с 28 сентября по 29 октября, закроют движение по улице Чкалова от улицы Депутатской до переулка Заозерского. Об этом предупредили в администрации города. Проезд ограничат из-за ремонта тепловых сетей.
- Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей - обратить особое внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее спланировать маршрут передвижения, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Объехать перекрытие можно будет по улицам Шаумяна, Амундсена, Волгоградской и Ясной.
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