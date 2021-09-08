В Екатеринбурге полиция задержала двух варщиков наркотиков

Подозреваемые варили наркотики в своей квартире. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция задержала двух местных жителей 39 и 43 лет, которые варили синтетические наркотики у себя в квартире. Об этом сообщает городское УМВД.

- При осмотре в жилище одного из подозреваемых на улице Технической оперативники ОНК обнаружили и изъяли три свертка и шприц с неизвестным веществом,- говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что в свертках и шприце был мефедрон массой 9,66 грамма. Также полиция изъяла бутылки с реактивами для варки наркотиков и две емкости с синтетическим опиоидом метилфенилом. Общий вес изъятого превысил 235 грамм.

Также полиция изъяла бутылки с реактивами для варки наркотиков. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Задержание произошло 31 августа. Оба мужчины раньше уже были судимы. Злоумышленники собирались сбыть вещества на территории Екатеринбурга.

Они осознавали незаконность своих действий и соблюдали меры конспирации и безопасности. Один из задержанных всегда держал при себе собаку бойцовской породы.

На подозреваемых завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Задержанные сейчас находятся под стражей.

Злоумышленники собирались сбыть вещества на территории Екатеринбурга. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга призывает граждан сообщать о всех фактах распространения, перевозки и хранения наркотиков. Также силовики просят говорить им о пропаганде и рекламе наркотиков, в том числе в интернете.

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