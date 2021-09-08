У екатеринбуржца арестовали Mercedes за повреждение канализационной трубы

Если в ближайшее время должник не погасит задолженность, автомобиль будет передан на оценку в специализированную организацию Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области

У жителя Екатеринбурга судебные приставы Верх-Исетского районного отделения арестовали Mercedes. Мужчина лишился автомобиля из-за того, что работая на участке, повредил централизованную канализационную трубу, а возмещать убытки и судебные расходы, а также выплачивать компенсацию морального вреда пострадавшему не захотел.

- Из-за аварии произошло подтопление нескольких частных участков, включая жилые дома. Взыскатель обратился в суд, решением суда виновник аварии должен возместить пострадавшему убытки, компенсацию морального вреда и судебных расходов на сумму более 500 тысяч рублей, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Если в ближайшее время должник не погасит задолженность в полном объеме, автомобиль будет передан на оценку в специализированную организацию, далее в ТУ Росимущество, где его после проведения публичных торгов продадут.

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