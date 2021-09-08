Спасатели МЧС закончили работать на месте пожара только в шесть утра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня ночью, 8 сентября, вспыхнул садовый дом в СНТ «Полянка». Здание полностью сгорело, как и надворные постройки, на которые перекинулось пламя. Также огонь повредил кровлю и мансардное помещение еще одного садового дома, стоящего рядом.

- В 00:03 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 17 человек личного состава. В 01:05 огонь локализован, в 01:46 открытое горение ликвидировано, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Всего огонь охватил площадь в 120 квадратных метров. О пострадавших не сообщается. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили в 06:19.

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