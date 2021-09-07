В Екатеринбурге мужчина продает квартиру вместе с прописанной там бабушкой

Фото: сервис объявлений Avito

В Екатеринбурге местный житель продает двухкомнатную квартиру в районе Шарташского рынка вместе с прописанной там 94-летней бабушкой. По решению суда, пенсионерка имеет право дожить свои годы именно на территории этой жилплощади. Такое объявление появилось на сервисе Avito.

- Квартира без ремонта, приобреталась в марте этого года на торгах Сбербанка с прописанной и проживающей в ней бабушкой 94 лет. Поэтому доступа пока в квартиру нет. Продажа в ипотеку невозможна по причине прописанного лица, - говорится в объявлении.

Мужчина по имени Дмитрий, который является владельцем «квадратов» заявил, что проживающая в квартире бабушка не является его родственницей. Как оказалось, банки практикуют такие ситуации в последние годы. Известно, что дом находится на улице Восточной и построен в 1961 году.