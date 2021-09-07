На уральском заводе произошел выброс

Также бетонное предприятие не представило программу производственного экологического контроля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на территории бетонного завода GROSS GROUP произошел выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Это в ходе проверки выяснила Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура.

- 27 июня 2021 года на территории ООО «Гросс Групп ЕК» при наполнении автоцистерны для скачивания дополнительного компонента (зола) произошел аварийный выброс загрязняющих веществ (пыль неорганическая) в атмосферный воздух, - говорится в сообщении прокуратуры региона.

По закону завод должен был сообщить об аварии в уральский Росприроднадзор. Однако он этого не сделал.

Кроме того, проверка выявила другие нарушения. Предприятие не представило программу производственного экологического контроля и не направило на согласование с Минприроды Свердловской области перечень мероприятий по сокращению выбросов вредных веществ.

Также на заводе не заполняется журнал о регистрации оповещений о неблагоприятных метеорологических условиях. Помимо этого, завод GROSS GROUP не предоставил реестр установок и паспорта на очистные установки.

Прокуратура направила постановления о возбуждении в отношении генерального директора ООО «Гросс Групп ЕК» и предприятия дел об административных правонарушениях по статье 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, иных объектов), статье 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической информации).

Виновных привлекли к ответственности в виде предупреждения. Завод устранил нарушения. Оператора бетонной установки привлекли к дисциплинарной ответственности.

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