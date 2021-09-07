В Свердловской области водитель Scania въехал в стоящую легковушку и погиб

Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 150 километре трассы «подъезд к Екатеринбургу от М5 «Урал» сегодня утром, 7 сентября произошло смертельное ДТП. Водитель Scania погиб, въехав в припаркованную на обочине Subaru.
- 70-летний водитель грузового автомобиля Scania, двигаясь по крайней правой полосе проезжей части дороги в сторону Челябинска, допустил выезд на правую обочину и наезд на стоящее транспортное средство Subaru, после чего произошел съезд с дороги двух транспортных средств с последующим наездом на препятствие в виде дерева, - рассказали в УГИБДД по свердловской области.
По данным ГИБДД, погибший мужчина - житель Челябинска. За рулем он ездил на протяжении 13 лет. Шесть раз его привлекали за нарушения ПДД.
Водитель легковушки в ДТП получил травмы различной степени тяжести. Он доставлен в Центральную городскую больницу Екатеринбурга №23. В ГИБДД рассказали, что его автомобиль стоял на обочине без нарушений ПДД.
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