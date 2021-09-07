МЧС предупредило уральцев о сильном ветре

МЧС рекомендует держаться подальше от зданий, мостов, деревьев и линий электропередач, если ветер застал на улице
Фото: Алексей БУЛАТОВ
МЧС предупредило жителей Свердловской области о непогоде. Синоптики ожидают 8 сентября ветер с порывами до 17 метров в секунду.
В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь, - говорится в сообщении МЧС.
Спасатели отмечают, что все работы на открытом воздухе нужно прекратить. Также в ветреную погоду усложняется ситуация с пожарами. Уральцам нужно быть осторожными с огнем.
МЧС рекомендует держаться подальше от зданий, мостов, деревьев и линий электропередач, если ветер застал на улице. Также спасатели предостерегают водителей. Они советуют им не оставлять машины около деревьев и рекламных щитов.
В случае опасности или чрезвычайного происшествия свердловчанам нужно звонить по номеру спасательной службы МЧС - «101», или по единому номеру вызова экстренных служб - «112».
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