ЕВРАЗ КГОК внедрил 3D-технологии для изготовления запчастей оборудования

Использование сканера для 3D-моделирования. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

В процессе деталь сканируется при помощи позиционных меток и создается ее виртуальная модель, которая в дальнейшем передается на изготовление отечественным производителям. Использование 3D-сканирования позволяет сократить время и затраты на изготовление деталей. Инвестиции компании в приобретение 3D-сканера составили 8 млн рублей.

Чертеж деталей. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

«Использование современных технологий для изготовления деталей позволяет сделать производственный процесс более стабильным, исключить внеплановые простои, - отмечает исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев. – При проведении горных работ мы применяем новейшую высокопроизводительную технику, а в проектировании и конструировании - прогрессивные технологии 3D-сканирования».

Технологии 3D-сканирования для изготовления деталей также применяется на ЕВРАЗ Нижнетагильском металлургическом комбинате.