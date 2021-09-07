Свердловские госавтоинпекторы за четыре дня зарегистрировали больше трех тысяч нарушений правил пешеходами

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД Свердловской области во время рейда с 3 по 6 сентября зарегистрировали больше трех тысяч нарушений правил пешеходами. Из них 42 пешехода получили штраф в 500 рублей за то, что находились на проезжей части вне населенных пунктов без световозвращающих элементов на верхней одежде.

- Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на верхней одежде для обеспечения своей видимости. В осенний период, в пасмурную или дождливую погоду, с наступлением сумерек видимость ухудшается, зачастую пешеходов на освещенных участках дороги водителям транспортных средств видно только за 30-50 метров, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Кроме этого, сотрудники ГИБДД проверили соблюдение правил безопасного поведения на дороге водителями, проезжающими пешеходные переходы. За четыре дня на автомобилистов составлено 928 административных материала за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

В ГИБДД отметили, что за восемь месяцев в Свердловской области зарегистрировано уже 498 аварий с участием пешеходов. В этих ДТП 56 человек погибло и еще 490 получили травмы различной степени тяжести.