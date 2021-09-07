Объем внешней торговли Свердловской области вырос на 23%

В основе экспорта Свердловской области лежит черная и цветная металлургия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области объем внешней торговли за январь-июнь 2021 года вырос на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Показатель за первые полгода составил 6,8 миллиарда долларов. Об этом сообщил министр международных и внешнеэкономических связей региона Василий Козлов на пресс-конференции.

- Должен сказать, что Свердловская область занимает второе место после Москвы в РФ по объему не сырьевого, не энергетического экспорта, - заявил он.

По общему объему экспорта регион занимает девятое место в России. Экспорт в области вырос в сравнении с прошлым годом на 28% и составил до 4,3 миллиарда долларов. Рост показателей Козлов объяснил благоприятными условиями на мировых рынках.

В основе экспорта Свердловской области лежит черная и цветная металлургия. Кроме того, регион хорошо продает в другие страны медную продукцию, трубы и фанеру.

При этом импорт за январь-июнь 2021 года вырос на 13% в годовом сравнении. Показатель за первое полугодие составил 2,5 миллиарда долларов.

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